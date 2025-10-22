Ingresar
Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca

La joven de 26 años había viajado a España por motivos laborales y su familia había perdido contacto con ella el pasado 14 de octubre. Fue localizada en una dependencia policial y se encuentra en buen estado.

Tras varios días de angustia e incertidumbre, Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que estaba siendo buscada en la isla de Mallorca, fue finalmente localizada por las autoridades españolas.

Según confirmaron sus familiares, la joven se encuentra en una dependencia policial y está bien. La noticia llevó alivio a su entorno más cercano, que había iniciado una intensa campaña en redes sociales para dar con su paradero.

Mariana había viajado a España para trabajar y residir temporalmente en Mallorca, pero su familia perdió todo contacto con ella el 14 de octubre, lo que encendió las alarmas. Durante los últimos días, amigos y allegados habían difundido su foto y datos personales, solicitando colaboración a las autoridades locales y a la comunidad argentina en el exterior.

Si bien aún no trascendieron los motivos por los cuales la joven fue localizada en una comisaría, fuentes cercanas señalaron que se encuentra contenida y bajo resguardo policial, mientras se avanza en las diligencias correspondientes para aclarar lo ocurrido.

Desde la familia agradecieron la difusión y apoyo recibidos durante la búsqueda, y pidieron prudencia y respeto hasta que Mariana pueda comunicarse directamente con sus seres queridos.

