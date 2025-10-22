Conmoción en Chile: un camarógrafo mató a sus hijos gemelos y luego se quitó la vida

El trágico hecho ocurrió en la comuna de La Reina, en Santiago de Chile. Eduardo Cruz Coke Japke, de 62 años, fue hallado muerto junto a sus dos hijos de 17 años. La Fiscalía investiga un doble filicidio seguido de suicidio.

Hoy 08:29

Un brutal episodio conmocionó a Chile este fin de semana. En la comuna de La Reina, al oriente de Santiago, un hombre de 62 años fue encontrado sin vida junto a sus dos hijos gemelos de 17 años, en lo que la Fiscalía Oriente investiga como un doble filicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 19:20, en una vivienda ubicada sobre la calle La Cañada. Según informó el medio Bio Bio Chile, los cuerpos fueron hallados por un familiar que vive en el mismo terreno y que, al descubrir la escena, dio aviso inmediato a las autoridades.

“Hay tres casas al interior del terreno, y uno de los familiares que había salido momentos antes, al regresar, encuentra fallecidos al padre y a los menores de edad”, explicó el fiscal Francisco Lanas Madrid, a cargo del caso.

El funcionario precisó que “la información preliminar indica que se trata de dos jóvenes de 17 años y un adulto, el padre de ambos”.

El hombre fue identificado como Eduardo Cruz Coke Japke, un reconocido camarógrafo y director de fotografía chileno, que durante varios años colaboró con la Fundación Teletón.

A través de un comunicado, la institución lamentó profundamente su fallecimiento: “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón. Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantuvo hasta hoy”.

Según el medio Emol, los hijos de Cruz Coke, identificados con las iniciales F.R.CC.G. y E.A.CC.G., figuraban en el listado de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia.

El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajan junto al Servicio Médico Legal para esclarecer las circunstancias del hecho.

La subcomisario Connie González, de la BH Metropolitana, sostuvo que hasta el momento “la evidencia inicial descartó la participación de terceros”, y añadió: “Podríamos descartar la hipótesis de un robo, debido a que no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa”.

Las diligencias continúan para determinar los motivos detrás del dramático episodio, que ha generado profunda consternación en el país por la figura pública del hombre involucrado y la tragedia familiar.