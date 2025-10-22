“Tristes realidades de un hombre soltero”: el video viral del viudo que tuvo que tomar una difícil decisión

Ernesto Raffo perdió a su pareja hace cinco años y compartió en TikTok una tierna y divertida escena doméstica. Con la ayuda de Noemí, la mujer que trabaja en su casa, finalmente se despidió de su vieja ropa interior.

Hoy 08:34

Un video cotidiano se volvió viral por mostrar con humor y ternura una escena cargada de emociones. Ernesto Raffo, un hombre viudo que comparte su día a día en redes sociales, grabó el momento en que tuvo que tomar una difícil decisión: desprenderse de sus viejos calzoncillos agujereados.

En el clip, publicado en su cuenta de TikTok @ernestraffo, que ya acumula más de 10 mil reproducciones, se lo ve junto a Noemí, quien lo ayuda en su casa. “Hoy tomé una determinación en esto de no tener pareja. Le pedí a Noemí que tome el rol y la decisión de tirarme los calzoncillos que están agujereados”, contó Ernesto al inicio del video.

Mientras revisaban las prendas, el hombre intentó defenderlas: “¿Estos dos están para tirar, me dijiste? ¿Este qué tiene de malo?”, le preguntó a Noemí, quien respondió firme: “Lo mismo”. Al mirar con detenimiento, notó un enorme agujero en la entrepierna y aceptó el destino de su ropa.

“Tristes realidades de un hombre soltero”, expresó con humor, y agregó que aunque sabía que los calzoncillos rotos son algo que “las mujeres detestan con toda su alma”, le costaba despedirse porque “eran hermosos”.

En los comentarios, sus seguidores lo llenaron de mensajes entre risas y cariño: “Te acompaño en tu pérdida y te mando fuerzas para superar este dolor”, ironizó un usuario. “Tirá todo”, le aconsejó otra.