Tottenham, con Cuti Romero como estandarte, busca otro paso firme en Champios

Desde las 16 en el Stade Louis II, los Spurs, liderados por el defensor argentino, intentarán sumar de a tres para seguir en la pelea por la clasificación a octavos.

Hoy 08:33

El Tottenham de Cuti Romero afronta un desafío clave este miércoles cuando visite a Mónaco por la fecha 3 de la Champions League. El partido se jugará en el Stade Louis II desde las 16:00 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y Fox Sports 2.

El conjunto inglés viene de empatar frente al FK Bodo/Glimt y necesita como visitante para dar pelea en su grupo. Con Cristian “Cuti” Romero como una de las piezas fundamentales en la defensa, los Spurs buscarán dar un golpe en el Principado y encaminar su clasificación a los octavos de final. Acumulan cuatro puntos tras una victoria y un empate.

Romero atraviesa un excelente presente, consolidado como referente tanto en el Tottenham como en la Selección Argentina, y será clave para contener el poder ofensivo del conjunto francés

El Mónaco, en tanto, llega tras igualar con el Manchester City 2 a 2 como local y confía en hacerse fuerte en casa para mantenerse con chances en la zona. El elenco francés apuesta a su velocidad y juventud para complicar al elenco londinense, que quiere dar su primer gran golpe europeo en esta edición.