Marcelo Tinelli recordó su cita con Pamela Anderson y fue tajante: “Me pareció un moplo”

El conductor reveló una insólita anécdota de 2011, cuando la estrella de Baywatch vino a la Argentina para participar del Bailando por un sueño. Confesó que la química entre ambos no funcionó.

Hoy 08:40

Marcelo Tinelli repasó una de las épocas doradas del Bailando por un sueño y sorprendió al recordar su encuentro con Pamela Anderson, la icónica actriz de Baywatch que participó del certamen en 2011. En su programa de streaming Estamos de paso (Carnaval), el conductor contó detalles desconocidos de aquella visita que revolucionó el ShowMatch de entonces.

Pamela Anderson estuvo en el Bailando. Me acuerdo que fuimos a tomar algo a la calle Uriarte”, comenzó relatando Tinelli, al presentar un video de la participación de la actriz. Luego, sin filtros, lanzó una frase que descolocó a todos: “Le hubiera dado en su momento, pero me pareció un moplo. Entonces dije: ‘¿Quién se cree que es Pamela Anderson?’”.

El animador aseguró que la salida con la exconejita de Playboy no fue como esperaba. “Ella era un moplo”, insistió entre risas, dando a entender que la cita fue poco interesante y que la estrella no le dejó un gran recuerdo.

La llegada de Pamela Anderson a la Argentina fue uno de los grandes golpes mediáticos de aquel año. Su paso por el Bailando fue breve, pero generó una fuerte repercusión por tratarse de una de las figuras internacionales más importantes que pasaron por el ciclo de eltrece.

