El Chelsea de Enzo Fernández va por un triunfo necesario en Champions ante Ajax

Desde las 16:00 en Stamford Bridge, el equipo de Enzo Maresca intentará sumar su segundo triunfo consecutivo en el certamen europeo para escalar posiciones, con el argentino como figura.

Hoy 08:40

El Chelsea de Enzo Fernández vuelve a escena este miércoles cuando reciba al Ajax por la tercera fecha de la Champions League. El encuentro se jugará en Stamford Bridge desde las 16:00 (hora argentina) y será transmitido por ESPN y Disney+.

El conjunto londinense llega con confianza tras golear 3-0 al Nottingham Forest en la Premier League, aunque sabe que debe mejorar su rendimiento europeo. En la Champions acumula tres puntos en dos fechas, gracias a la ajustada victoria frente al Benfica en la jornada anterior. Con Enzo Fernández como conductor del mediocampo, el equipo busca sumar de a tres y acercarse a los puestos de clasificación a octavos.

Por su parte, el Ajax atraviesa un momento complicado. Los dirigidos por John Heitinga no lograron sumar en sus dos primeras presentaciones y todavía no marcaron goles en el torneo. En la Eredivisie, vienen de caer 0-2 ante el AZ Alkmaar, lo que refleja el difícil presente del conjunto neerlandés, urgido de una reacción inmediata.

El duelo promete ser decisivo para las aspiraciones del Chelsea, que con el impulso de su gente y la presencia del volante argentino campeón del mundo, intentará retomar protagonismo en el máximo torneo continental.