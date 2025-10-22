Con un tanto de Enzo Fernández, Chelsea goleó a Ajax en Stamford Bridge

Los Blues, con el Campeón del Mundo titular, capitán y presente en las redes, se impuso por 5 a 1 como local en su tercera presentación de la Champions.

Hoy 18:36

Una verdadera película de acción se vivió en Londres. El Chelsea de Enzo Fernández goleó 5-1 al Ajax en Stamford Bridge, en un partido que tuvo absolutamente de todo: tres penales, una expulsión y cinco goles en favor del conjunto local. El campeón del mundo fue titular y capitán, y coronó su gran noche con un tanto desde los doce pasos.

El inicio fue parejo, pero el duelo cambió completamente a los 17 minutos cuando Kenneth Taylor vio la roja directa por una fuerte falta sobre Facundo Buonanotte, dejando al Ajax con uno menos. Apenas un minuto más tarde, Marc Guiu abrió el marcador para los Blues, y el dominio se consolidó con el 2-0 de Moisés Caicedo desde afuera del área.

El tercer gol llegó tras una falta sobre Enzo Fernández dentro del área. El mediocampista argentino tomó la pelota y anotó con categoría el 3-1, desatando la locura en Stamford Bridge. En tiempo agregado, Estevao fue derribado en el área y él mismo cambió el penal por gol para el 4-1 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, ya sin Enzo en cancha, el Chelsea siguió manejando los tiempos del juego y amplió la diferencia con un zurdazo de Tyrique George que selló el 5-1 final. Fue una actuación demoledora del equipo londinense, que mostró su mejor versión en la Champions League y volvió a ilusionar a su gente con soñar en grande.