Sin Milei, Santilli recorrerá dos secciones clave en Buenos Aires para intentar achicar la diferencia con el peronismo

En La Libertad Avanza confían en que si mejoran la cantidad de votos en algunos distritos, podrían ganar el domingo en la sumatoria nacional. El Presidente cerrará con un acto en Rosario.

Hoy 09:01

En el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza confirmó un dato no menor días atrás: el presidente Javier Milei no será parte de las últimas recorridas en la Provincia de Buenos Aires. Su participación más reciente fue la semana pasada en Tres de Febrero, pero no volverá a pisar suelo bonaerense, pese a un gran cierre en el conurbano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Se decidió que la última movida sea Tres de Febrero. Lo de Ezeiza nunca estuvo confirmado. Era una acción más comunicacional que territorial”, apuntó un dirigente bonaerense involucrado en la campaña de LLA.

La máxima en las filas bonaerenses de la alianza La Libertad Avanza -en especial en el PRO- es la de no realizar un cierre clásico. No habrá un acto tradicional, ni en el conurbano ni en el interior bonaerense. Solo el de Rosario.

En este sentido, la última semana de campaña tendrá recorridas varias. El objetivo es reforzar la primera sección y el interior, fundamentalmente en la segunda y la cuarta. Están convencidos de que descontando en la Provincia, se gana la elección a nivel nacional.

Por este motivo, la agenda de Santilli tiene como primera parada Merlo el miércoles. El mismo día, recorrerá San Martín y finalizará en Vicente López. Todos de la primera sección y los dos primeros gobernados por el peronismo. El restante es un bastión del macrismo.

El jueves, en tanto, el primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza viajará a la cuarta sección y visitará Junín, para luego volver a la primera y recorrer Zárate y Campana. En todos los casos estará acompañado por el equipo de campaña y referentes del espacio como Cristian Ritondo.

Más tarde, ese mismo día participará junto al Presidente en el cierre nacional en Rosario. Allí convocaron únicamente un representante por distrito, por eso irá solo Santilli y no el resto de la comitiva ni otros referentes bonaerenses.

Entre los cálculos libertarios, se perdieron cerca de 2 millones de votos entre la elección presidencial del 2023 y los comicios legislativos bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

“Esos votos están mayoritariamente en la primera y en la tercera sección”, confió un referente bonaerense del PRO, que ahora lidera la campaña de la mano de Diego Santilli.