El Liverpool de Mac Allister se recuperó con una goleada a domicilio a Eintracht Frankfurt

En el Deutsche Bank Park, el equipo del Campeón del Mundo goleó 5 a 1 en Alemania en su tercera presentación en la Champions League.

Hoy 18:55

El Liverpool de Alexis Mac Allister tuvo una noche brillante en Alemania y aplastó 5-1 al Eintracht Frankfurt en una nueva jornada de la Champions League. El conjunto inglés, que había comenzado en desventaja, reaccionó con autoridad y terminó firmando una goleada que confirma su poderío ofensivo y la rápida adaptación al estilo de su nuevo entrenador, Arne Slot.

El local sorprendió a los 20 minutos con el gol de Rasmus Kristensen, pero los Reds no tardaron en reaccionar. A los 35, Hugo Ekitiké igualó el marcador y abrió el camino de una remontada que sería total. Antes del descanso, Virgil van Dijk y Ibrahima Konaté pusieron el 3-1 con dos apariciones decisivas en el área rival.

En la segunda mitad, el dominio inglés fue absoluto. Cody Gakpo amplió la diferencia a los 66 minutos y, apenas cuatro más tarde, Dominik Szoboszlai cerró la goleada con un remate preciso para el 5-1 final. Fue un triunfo categórico, tanto en el juego como en el resultado, que dejó sin respuestas al conjunto alemán.

Con esta victoria, el Liverpool escaló posiciones y se metió entre los diez mejores de la Champions League, mientras que el Eintracht Frankfurt cayó al último lugar del grupo. El equipo de Mac Allister no solo recuperó confianza tras la derrota en el clásico ante Manchester United, sino que envió un mensaje claro: va por todo en Europa.