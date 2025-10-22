Con un ratito de Mastantuono, el Real Madrid festejó ante Juventus en el Santiago Bernabéu

El joven argentino ingresó en el complemento y jugó apenas 7 minutos en el triunfo Merengue por 1 a 0 en la Champions League. El elenco español es uno de los líderes y atraviesa un gran presente.

En una noche cargada de expectativa en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid impuso su jerarquía y venció 1-0 a la Juventus por la tercera fecha de la Champions League. Aunque el conjunto español fue amplio dominador del juego, le costó concretar las situaciones hasta que apareció su figura del momento: Jude Bellingham, quien marcó el único tanto del partido.

El trámite fue favorable para el equipo de Alonso, que controló la posesión y generó peligro constante a través de Vinicius y Rodrygo. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales mantuvo el resultado cerrado. La jugada decisiva llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando Vinicius Jr. remató al palo y Bellingham aprovechó el rebote para empujar la pelota y poner el 1-0 definitivo.

Sobre el final, el argentino Franco Mastantuono ingresó en lugar de Brahim Díaz, pero apenas tuvo contacto con el balón en los minutos que estuvo en cancha. El joven de 17 años continúa sumando experiencia en el máximo nivel, respaldado por la confianza del entrenador italiano.

Con este resultado, el Real Madrid mantiene puntaje ideal tras tres presentaciones y lidera su grupo con comodidad. Por el contrario, la Juventus todavía no pudo ganar en el certamen: acumula dos empates y una derrota, quedando por ahora fuera de la zona de clasificación.