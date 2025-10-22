El Real Madrid de Mastantuono recibe a Juventus en el gran duelo de la jornada de Champions

El joven argentino podría ser titular en el equipo de Xabi Alonso, que busca su tercera victoria consecutiva para afianzarse en la cima del grupo.

Hoy 09:06

El Real Madrid de Franco Mastantuono afronta este miércoles una nueva cita de la Champions League cuando reciba a Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu, desde las 16:00 (hora de Argentina). El encuentro correspondiente a la tercera fecha del certamen europeo podrá verse en vivo por Fox Sports y Disney+, y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto Merengue, dirigido por Xabi Alonso, llega con puntaje ideal luego de dos triunfos consecutivos: primero venció 2-1 a Olympique de Marsella en su debut y luego goleó 5-0 al Kairat en Kazajistán. En la Liga de España también atraviesa un gran momento, ubicándose como líder con 24 puntos, producto de ocho victorias y una sola derrota —un 2-5 en el clásico ante Atlético Madrid—. Con Mastantuono ganando minutos y protagonismo, el Real busca sostener su racha ganadora y afianzarse como candidato.

Por el lado de Juventus, el panorama es distinto. El equipo italiano acumula dos empates en sus primeras presentaciones europeas: 4-4 frente a Borussia Dortmund en Turín y 2-2 ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Los dirigidos por Igor Tudor necesitan sumar de a tres para no complicar su clasificación, aunque su rendimiento reciente en la Serie A también ha sido irregular, con tres victorias, tres empates y una derrota.

El posible once del Real Madrid incluiría a: Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Júnior.

En tanto, la Vecchia Signora formaría con: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David y Yildiz.