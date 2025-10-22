Ingresar
El “Cometa de Halloween” se acerca a la Tierra: cuándo y cómo verlo desde Argentina

El cometa Lemmon (C/2025 A6) será visible entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Se trata de un fenómeno que ocurre cada mil años y promete iluminar el cielo nocturno con su característico brillo verde.

Hoy 09:24

Durante la última semana de octubre y la primera de noviembre, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico único: el cometa Lemmon, conocido también como el “Cometa de Halloween”, podrá observarse a simple vista o con binoculares desde varios puntos del planeta.

El fenómeno, que ocurre aproximadamente cada 1.000 años, representa una oportunidad excepcional tanto para astrónomos aficionados como para el público general.

El cometa fue descubierto en enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls, desde el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona (Estados Unidos).

Su órbita completa una vuelta alrededor del Sol cada 1.150 años, por lo que la próxima vez que pase cerca de la Tierra será recién en el año 3175.

El mejor momento para disfrutar del cometa será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando alcanzará su máximo brillo y se ubicará alto sobre el horizonte occidental, poco después del atardecer.

A principios de noviembre, el Lemmon cruzará la constelación de Ofiuco y empezará a desvanecerse para los observadores del hemisferio norte. En cambio, desde el hemisferio sur, su visibilidad mejorará y podrá verse en dirección noroeste, idealmente con binoculares o telescopios pequeños.

Horario recomendado: desde las 18 horas, cuando el Sol comienza a ocultarse.
Cómo se verá: a simple vista, como una mancha difusa; con instrumentos, se podrá distinguir el núcleo brillante y la cola apuntando en dirección opuesta al Sol.

Características del cometa Lemmon

  • Tamaño: entre 10 y 20 kilómetros de diámetro.
  • Composición: hielo, polvo y roca.
  • Color: verde azulado, producto del carbono diatómico, que brilla al recibir la luz solar.
  • Fenómeno: al acercarse al Sol, los hielos se subliman y liberan gases que interactúan con la radiación solar, formando su característica cola luminosa.

