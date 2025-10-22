Ingresar
Se confirmó día, hora y árbitros para la segunda fecha del TRFA para los equipos santiagueños

Los 20 equipos de la Región Centro buscarán consolidarse en una nueva jornada del certamen federal.

Hoy 10:35

La Segunda Fecha del Torneo Regional Federal Amateur contará con varios encuentros clave para los equipos santiagueños de la Región Centro, que representan a la provincia en la competencia nacional. La actividad se desarrollará entre el jueves 23 y el viernes 24 de octubre, con partidos en distintos horarios y árbitros designados para cada encuentro.

Jueves 23 de octubre

  • Talleres de Quimilí vs Defensores de Monte Quemado
    Árbitros: Nelson Rodrigo Figueroa, Nicolás Emanuel Figueroa y Maximiliano Gerez (Santiago del Estero)

Viernes 24 de octubre

  • Dos Leones Frías vs Atoj Pozo – 16:00
    Árbitros: Alex Zerda, Ángel David Ingratti y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
  • Argentino de Termas de Río Hondo vs Club Atlético Gramilla – 16:00
    Árbitros: Williams Ricardo Abdala, Mauro Exequiel Gómez y Juan Pérez (Santiago del Estero)
  • Comercio vs Río Dulce de Termas de Río Hondo – 16:30
    Árbitros: Fernando Fabián Quiroga, Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
  • Atlético Salamanca de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo – 17:00
    Árbitros: Brian Manuel Morales, Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz (Santiago del Estero)
  • Vélez de San Ramón vs Central Córdoba de Frías – 17:00
    Árbitros: Jorge Carrizo, Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
  • Talleres de Nueva Esperanza vs Unión Santiago – 17:00
    Árbitros: Gabriel A. Ordoñez, Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)
  • Agua y Energía de La Banda vs Atlético Icaño – 17:00
    Árbitros: Wilson Rodrigo Luna (Frías), Mario Esteban Navarro y Marcial Elías Juárez (Loretana)
  • FIDA de El Arenal vs Asociación Civil y Deportiva Los Verdes de El Mojón – 17:30
    Árbitros: Francisco Maguna Najar, Domingo Rafael Acosta y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
  • La Ensenada de Quimilí vs Central Argentino de La Banda – 21:00
    Árbitros: Marcos Gabriel Ledesma, Santiago Coria y Julio Ramón Villarreal (Loretana)

