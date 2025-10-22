Se confirmó día, hora y árbitros para la segunda fecha del TRFA para los equipos santiagueños

Los 20 equipos de la Región Centro buscarán consolidarse en una nueva jornada del certamen federal.

La Segunda Fecha del Torneo Regional Federal Amateur contará con varios encuentros clave para los equipos santiagueños de la Región Centro, que representan a la provincia en la competencia nacional. La actividad se desarrollará entre el jueves 23 y el viernes 24 de octubre, con partidos en distintos horarios y árbitros designados para cada encuentro.

Jueves 23 de octubre

Talleres de Quimilí vs Defensores de Monte Quemado

Árbitros: Nelson Rodrigo Figueroa, Nicolás Emanuel Figueroa y Maximiliano Gerez (Santiago del Estero)

Viernes 24 de octubre