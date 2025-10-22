Clodomira se vistió de rosa para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

El Hospital “Dr. Guillermo Rawson” realizó una jornada de concientización en la plaza San Martín con entrega de lazos rosas y suelta de globos, en el marco del Mes Rosa.

El personal del Hospital “Dr. Guillermo Rawson” de Clodomira, junto con la vicedirectora del centro de salud, Dra. Milagros Barcia, conmemoraron el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado el pasado domingo.

Como parte de las actividades que se desarrollan durante el “Mes Rosa”, el equipo de salud instaló un stand informativo en la plaza San Martín, donde se entregaron lazos rosas a las transeúntes y se realizó una suelta simbólica de globos en homenaje a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Desde el hospital remarcaron que el principal objetivo de esta fecha es concientizar a la población sobre la importancia de la detección precoz, ya que un diagnóstico temprano aumenta las posibilidades de tratamiento y recuperación.

“La mortalidad asociada al cáncer de mama disminuye notablemente en las pacientes a las que se les diagnostica la enfermedad en etapas iniciales. Los tratamientos son menos agresivos y los resultados más alentadores”, recordaron los profesionales de la salud.

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la glándula mamaria, que forman un tumor maligno. Aunque puede afectar a mujeres de cualquier edad, el riesgo aumenta a partir de los 50 años.

Entre los factores que incrementan las probabilidades de desarrollar la enfermedad se incluyen los antecedentes familiares o personales de cáncer de mama, tratamientos previos con radioterapia en el tórax, el uso de terapia de reemplazo hormonal, la menstruación temprana, la edad avanzada al momento del primer parto o no haber tenido hijos.

La jornada concluyó con un mensaje unánime del personal sanitario: la prevención y los controles periódicos son las mejores herramientas para salvar vidas.