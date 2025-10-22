Javier Milei celebra sus 55 años con una fiesta íntima en Olivos antes del cierre de campaña

Sin agenda oficial, el Presidente pasará su cumpleaños en la Quinta de Olivos mientras se enfoca en la recta final hacia las elecciones de este domingo.

Hoy 09:28

El presidente Javier Milei celebra este miércoles su cumpleaños número 55 en una jornada sin actividades oficiales confirmadas, mientras ultima los detalles del cierre de campaña de La Libertad Avanza, previsto para mañana en Rosario, Santa Fe, de cara a las elecciones legislativas del domingo 26.

El mandatario, nacido el 22 de octubre de 1970, festejará su aniversario con una reunión íntima en la residencia presidencial de Olivos, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El jueves, Milei viajará a Rosario para encabezar una caravana proselitista junto a sus principales candidatos y referentes del espacio libertario, en lo que será el último acto antes de la veda electoral.

Luego de los comicios, el Presidente planea avanzar con una reestructuración de su Gabinete, con el objetivo de encarar la segunda mitad de su mandato con una nueva configuración de su equipo de gobierno.