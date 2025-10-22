Tyson se encuentra desaparecido y su dueño solicita colaboración de los vecinos para dar con él

Su familia está preocupada y pide que cualquier información sobre su paradero sea comunicada al número 3854972486.
Buscan a Tyson, un perro de gran tamaño, de pelaje marrón y pecho blanco, suele deambular por la zona del centro y del parque.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Su familia está preocupada y pide que cualquier información sobre su paradero sea comunicada al número 3854972486.
Los propietarios destacan la importancia de actuar rápidamente, ya que Tyson podría estar desorientado o necesitar asistencia.
Se solicita a los vecinos que no lo persigan, sino que avisen de inmediato a los contactos indicados para garantizar su regreso seguro a casa.