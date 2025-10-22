Cande Tinelli sufrió un accidente y debió ser operada: qué le pasó

La hija de Marcelo Tinelli vivió un mal momento durante las grabaciones del reality "Los Tinelli".

Hoy 09:53

Cande Tinelli sufrió un accidente durante las grabaciones de la segunda temporada de Los Tinelli, el reality que retrata la vida de su familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pepe Ochoa dio la noticia en LAM a modo de enigmático y contó: "Estaba en una situación de grabación y sucedió un accidente. Ella siguió, pero cuando terminaron se dio cuenta que una parte de su cuerpo estaba rota".

Finalmente, reveló: "Tuvo un accidente andando a caballo Cande Tinelli. Se rompió la mano".

"Estaba grabando para el reality y se cayó de una manera tonta, y siguió", agregó.

Cande Tinelli, por su parte, confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram, donde publicó una foto con el brazo enyesado.

"¿Y vos cómo arrancaste la semana?", escribió irónica. De esta manera, la hija de Marcelo Tinelli deberá hacer reposo antes de regresar al set para continuar con las grabaciones del reality.