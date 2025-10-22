Ingresar
Un motociclista murió y otros dos resultaron gravemente heridos tras un violento choque frontal en la ex Ruta 34

El accidente fatal fue protagonizado por dos motocicletas esta madrugada a la altura de la ciudad de Beltrán. La víctima tenía 49 años.

Hoy 10:48

Un violento choque frontal entre dos motos ocurrido en los primeros minutos de este miércoles sobre la ex Ruta Nacional N° 34, a la altura de la ciudad de Beltrán, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos de consideración.

El trágico hecho fue protagonizado por una Yamaha YBR 125cc., conducida por Carlos Tévez, de 30 años, domiciliado en Beltrán, y una Motomel Blitz 110cc., en la que se trasladaban Andrés Rafael Villalba, de 49 años, y Abel Francisco Figueroa.

Por causas que aún se intentan establecer, los vehículos impactaron fuertemente, provocando graves lesiones a sus ocupantes. De inmediato, personal de emergencias se hizo presente y los trasladó al Centro Integral de Salud Banda (CISB). Más tarde, fueron derivados al Hospital Regional debido a la gravedad de los cuadros.

Pese a los esfuerzos médicos, Andrés Rafael Villalba, residente del barrio Central Argentino de La Banda, falleció a raíz de un traumatismo encéfalocraneano grave, lesiones en tórax y abdomen y fracturas múltiples.

Por su parte, Figueroa sufrió fracturas en el antebrazo y en el muslo, mientras que Tévez permanece internado con traumatismo de cráneo y politraumatismos varios.

El fiscal Nicolás Santillán dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia. En tanto, personal de Criminalística junto a la Comisaría interviniente trabajaron en el lugar.

