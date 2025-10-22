Un motociclista murió y otros dos resultaron gravemente heridos tras un violento choque frontal en la ex Ruta 34

El accidente fatal fue protagonizado por dos motocicletas esta madrugada a la altura de la ciudad de Beltrán. La víctima tenía 49 años.
Un violento choque frontal entre dos motos ocurrido en los primeros minutos de este miércoles sobre la ex Ruta Nacional N° 34, a la altura de la ciudad de Beltrán, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos de consideración.
El trágico hecho fue protagonizado por una Yamaha YBR 125cc., conducida por Carlos Tévez, de 30 años, domiciliado en Beltrán, y una Motomel Blitz 110cc., en la que se trasladaban Andrés Rafael Villalba, de 49 años, y Abel Francisco Figueroa.
Por causas que aún se intentan establecer, los vehículos impactaron fuertemente, provocando graves lesiones a sus ocupantes. De inmediato, personal de emergencias se hizo presente y los trasladó al Centro Integral de Salud Banda (CISB). Más tarde, fueron derivados al Hospital Regional debido a la gravedad de los cuadros.
Pese a los esfuerzos médicos, Andrés Rafael Villalba, residente del barrio Central Argentino de La Banda, falleció a raíz de un traumatismo encéfalocraneano grave, lesiones en tórax y abdomen y fracturas múltiples.
Por su parte, Figueroa sufrió fracturas en el antebrazo y en el muslo, mientras que Tévez permanece internado con traumatismo de cráneo y politraumatismos varios.
El fiscal Nicolás Santillán dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia. En tanto, personal de Criminalística junto a la Comisaría interviniente trabajaron en el lugar.