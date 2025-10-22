Emoción y compromiso en el lanzamiento del proyecto "Cicatrices que Salvan" sobre cáncer de mama

La Facultad de Humanidades de la UNSE presentó el proyecto “Cicatrices que Salvan”, una iniciativa que une arte, educación y salud comunitaria para promover la prevención del cáncer de mama con enfoque de género y derechos humanos.

Con una gran participación y un profundo clima de emoción y compromiso, se realizó el Acto Protocolar de lanzamiento del proyecto “Cicatrices que Salvan”, en el SUM de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

El proyecto se presentó bajo la iniciativa impulsada por Mariana Contreras, estudiante de la Carrera de Educación para la Salud, a fin de promover la educación, la prevención y la sensibilización en torno al cáncer de mama, con una perspectiva de género, diversidad y derechos humanos.

La jornada cumplió ampliamente con sus expectativas y objetivos, consolidándose como un espacio de encuentro y defensa del derecho a la salud.

Participaron del acto la Vicerectora de la UNSE, Lic. Marcela Juarez, el Decano de la FHCSyS, Marcelino Ledesma; la Vice Decana Lic. Sandra Moreira, el Dir. de la Dir. de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Capital, Luis Sánchez y Subdir. Dra. Luisina Rivadeneira; y por el Instituto Espacio de la Memoria, Maestranda Gabriela Pallares y Dra. Elba Sorribas, quienes compartieron mensajes de gran valor humano e institucional.

Durante las intervenciones, se destacó la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de mama, la autoexploración y el seguimiento de los tratamientos como herramientas fundamentales para salvar vidas.

Asimismo, se reafirmó que la salud es un derecho humano esencial, y que este proyecto constituye una acción concreta de equidad hacia los sectores populares, en un contexto de crisis estructural que profundiza las desigualdades.

La iniciativa que combina arte, pedagogía y salud comunitaria, tuvo su punto culminante con la presentación de la muestra fotográfica “Cicatrices que Salvan”, protagonizada por Patricia Manzur y Mariana Contreras, sobrevivientes de cáncer de mama, quienes transformaron su experiencia en una historia de lucha y esperanza.

La muestra, realizada por la médica y fotógrafa Cecilia Ledesma, visibiliza los cuerpos de mujeres que atravesaron una mastectomía desde una mirada digna y poderosa, inspirada en la técnica japonesa kintsugi, donde las grietas se reparan con oro para resaltar la belleza de lo vivido.

El evento concluyó con un fuerte reconocimiento al trabajo conjunto entre la Universidad, el Instituto y la Municipalidad, que en medio de las adversidades sostienen una política activa de promoción y defensa de los derechos humanos, reafirmando que la salud, la educación y la memoria son pilares para una sociedad más justa e inclusiva.