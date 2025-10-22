Condenaron a tres años y medio de prisión a un hombre que mató al novio de su hija en Córdoba

Antonio Quinteros fue hallado culpable de “homicidio en exceso de la legítima defensa”. Había intervenido para proteger a su hija de una golpiza. La víctima murió tras recibir una puñalada en el pecho.

Hoy 10:47

La Cámara 5ª del Crimen de Córdoba condenó a tres años y seis meses de prisión a Antonio Quinteros, el hombre que mató de una puñalada al novio de su hija mientras intentaba defenderla de un ataque a golpes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el 27 de junio de 2024 en el barrio Las Polinesias, en el límite con Mendiolaza, cuando Brenda Quinteros discutía violentamente con su pareja, Alejandro Luna. Los gritos alertaron a los vecinos y a su padre, que corrió al lugar con un cuchillo en la mano.

Según declaró, su intención era impedir una nueva agresión. Sin embargo, la confrontación derivó en una tragedia: Luna avanzó sobre Quinteros, quien lo apuñaló en el pecho. El joven murió en el acto.

Durante el juicio se expuso que Luna había golpeado a Brenda en otras oportunidades, lo que generó un contexto de tensión familiar previo. Una vecina de Villa Allende, empleadora del acusado durante más de dos décadas, declaró a su favor y dijo que lo consideraba parte de su familia.

“Por supuesto, lo estoy esperando”, respondió cuando le preguntaron si volvería a darle trabajo.

El proceso judicial estuvo atravesado por tres posturas enfrentadas: homicidio simple, exceso en la legítima defensa y defensa en estado de emoción violenta.

El fiscal de Cámara, Marcelo Fenoll, solicitó que se lo condenara por “homicidio en exceso de la legítima defensa de un tercero”, con una pena de cuatro años de prisión, mientras que la querella reclamó 14 años por homicidio simple.

Por su parte, la defensa argumentó que Quinteros actuó bajo una fuerte conmoción emocional al ver a su hija agredida.

Finalmente, la jueza María Susana Beatriz Blanc Gerzicich de Scapellato coincidió con la calificación pedida por el fiscal, pero impuso una pena más leve: tres años y medio de prisión efectiva.

Quinteros permanece detenido desde la noche del crimen y ya cumplió un año y cuatro meses de encierro, por lo que podría acceder a la libertad condicional en menos de un año.

En la sala, los familiares de Luna expresaron su disconformidad con el fallo, aunque no se registraron incidentes.