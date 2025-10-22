Luis Caputo ratificó bandas cambiarias ante la presión sobre el dólar a cuatro días de las elecciones

El ministro de Economía aseguró que no habrá cambios en el esquema de bandas, mientras el dólar mayorista se aproxima al techo establecido y el Banco Central interviene para contener la cotización.

Hoy 10:53

En la apertura del mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó que el esquema de bandas cambiarias se mantiene sin modificaciones, en un contexto de alta presión sobre el dólar a pocos días de las elecciones legislativas.

Caputo expresó: “No va a haber ningún cambio”, en medio de una jornada en la que el dólar mayorista inició operaciones a $1491, apenas 56 centavos por debajo del límite superior de la banda de flotación.

Actualmente, el techo de la banda—establecido en $1400 más 1% de actualización mensual en el acuerdo con el FMI—se encuentra en $1491,56 este miércoles 22 de octubre, mientras que para el lunes 27 se proyecta en $1494,04. Este límite habilita al Banco Central a intervenir vendiendo dólares para contener la cotización.

La presión cambiaria se reflejó en la venta de US$45 millones por parte del Banco Central, tras 21 ruedas consecutivas sin participación en el mercado. La última intervención significativa había sido el viernes 19 de septiembre, cuando la autoridad monetaria vendió US$678 millones, la operación más grande desde octubre de 2019.

El contexto económico previo a las elecciones también muestra un aumento de los depósitos en dólares, que ya superan los US$35.000 millones, reflejando la expectativa de los inversores frente a la incertidumbre electoral.