"Santiago del Estero necesita una voz distinta que lo represente en el Congreso"

Tomás Figueroa adelantó que La Libertad Avanza cerrará su campaña este jueves en todas las sedes partidarias de la provincia. Además, se mostró confiado en lograr la banca a senador para la que se postula.

Hoy 11:40

El candidato a senador por La Libertad Avanza, Tomás Figueroa, anunció que el cierre de campaña del espacio se realizará este jueves en simultáneo en las 22 sedes partidarias de la provincia, con epicentro en la de calle 24 de Septiembre, en la capital santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Figueroa explicó que la decisión de realizar actos descentralizados busca “mantener un clima pacífico y evitar conflictos”. “Hemos sido muy respetuosos. Lamentamos que en nuestro acto anterior se hayan producido demoras por el cierre de los puentes debido a la maratón de Fuerza Patria Peronista y a un supuesto accidente. Este jueves haremos algo limpio, con nuestros militantes”, señaló.

El candidato libertario destacó además la visita reciente del presidente Javier Milei a la sede partidaria en Santiago del Estero. “Fue un honor recibirlo. Fue su primera aparición pública tras regresar de Estados Unidos, donde logró algo extraordinario: una conferencia conjunta con el presidente estadounidense y todo su gabinete. Esas reuniones me dejaron eufórico. Ratifican que la Argentina que se viene es extraordinaria y que Santiago del Estero no puede dejar pasar esta oportunidad histórica”, afirmó.

Con optimismo, Figueroa se mostró confiado en alcanzar la banca de senador nacional y adelantó que ya está trabajando en proyectos legislativos. “Estados Unidos tiene 20 mil toneladas de carne y el próximo año se extenderá a 70 mil toneladas. En ese marco, Argentina tiene una oportunidad inmensa de crecimiento”, señaló.

En relación con el panorama económico previo a las elecciones, expresó que “es normal que exista incertidumbre, pero queremos despejar dudas: en estos meses de gobierno, el dólar se ha mantenido y las variables están controladas”. Y agregó: “Los mercados reaccionan mal cada vez que hay un atisbo de que el kirchnerismo puede volver. Eso lo ve todo el mundo”.

Figueroa también cuestionó el rol de los bancos en los últimos años: “Estaban acostumbrados a prestarle al Estado a tasas sin riesgo. Hoy, al no tener ese cliente, deben asumir responsabilidades. Ganaron fortunas siendo usureros. Con la estabilidad cambiaria, quien tenga ahorros los va a invertir, y eso generará trabajo en Santiago. Va a faltar mano de obra y la infraestructura no va a dar abasto con la exportación que se viene”.

Sobre su plataforma legislativa, adelantó que el paquete de leyes que impulsará incluirá una reforma tributaria. “Buscamos reducir un 30% los impuestos, no solo en costo sino también en cantidad. Argentina tiene alrededor de 150 tributos. Queremos simplificar la recaudación y aliviar al comerciante. Necesitamos acompañamiento provincial y municipal para eliminar trabas burocráticas agotadoras”, explicó.

Finalmente, Figueroa remarcó: “Van a tener un senador que estará fuera del sistema unicato. Santiago del Estero necesita una voz distinta que lo represente. Voy a defender los intereses de la provincia. Santiago recibe los mismos fondos que Mendoza, y nunca se cortó el flujo nacional. Lo importante ahora es avanzar en un modelo de desarrollo que genere trabajo y oportunidades”.