Roger Nediani visitó las localidades de Suncho Corral: “Debemos crear obras útiles para el interior”

Durante su recorrido, el candidato pudo dialogar con dirigentes, vecinos y empresarios agrícolas, con los cuales se interiorizó de las necesidades de cada lugar y compartió sus propuestas para transformar definitivamente la provincia.

Hoy 11:57

El candidato a Gobernador por el Frente Unidos para el Futuro, Ing. Roger Elías Nediani, visitó el martes las localidades de Suncho Corral en el departamento Juan Felipe Ibarra y Quimilí en el departamento Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su recorrido, el candidato pudo dialogar con dirigentes, vecinos y empresarios agrícolas, con los cuales se interiorizó de las necesidades de cada lugar y compartió sus propuestas para transformar definitivamente la provincia, con diferentes obras de infraestructura.

En primer término, Nediani destacó que es imprescindible mejorar las rutas y caminos que unen a Suncho Corral con otras localidades: “Dentro de nuestras propuestas, una de las más importantes, decimos que en la provincia de Santiago del Estero, a lo largo y a lo ancho del territorio, necesitamos obras útiles.

Cuando hablo de obras útiles, hablo de obras de infraestructura, llámense caminos, rutas y extensión de energía eléctrica.

Debo decir que, lamentablemente, hace muchos años que transito las rutas en la provincia de Santiago del Estero, no como intendente, sino como Ingeniero Agrónomo, y lamentablemente en estos 20 años no he visto nada más que los mismos caminos y las mismas rutas.

Es decir que lo que hoy llevamos adelante como propuesta desde nuestro espacio Unidos Para el Futuro, claramente tiene que ver con eso, con trabajar para transformar definitivamente la provincia, dotándola de infraestructura y de energía eléctrica.

Porque a partir de allí vamos a tener la posibilidad también de mejorar la producción, de sacar nuestra producción y además de industrializar esta materia prima que sale de cada una de las zonas y localidades del interior provincial.

Éstas son muy importantes y muy ricas en cuanto a recursos naturales, pero definitivamente hay que transformarlas con más obras de caminos, más obras de rutas y más obras de energía eléctrica”.

Nediani agregó que “Una vez que se implementen todas estas propuestas, una vez que lleguemos al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y comencemos a trabajar, no tengo ninguna duda de que la provincia va a comenzar a transformarse y va a tener también más posibilidades de crecer.

Recordemos que nuestra provincia está ubicada geopolíticamente en una muy buena posición. Estratégicamente te diría, porque colindamos con provincias como Salta, Chaco, Tucumán, Córdoba y Santa Fe, con las que compartimos muchas de nuestras economías regionales.

Si nosotros dotamos de infraestructura Santiago del Estero, no tengo duda de que definitivamente la provincia se va a transformar y va a tener la posibilidad de vincularse comercialmente con cada una de ellas y trabajar en lo que deberíamos trabajar los gobernantes, en la transformación a través de las economías regionales”.

El candidato por el Frente Unidos Para el Futuro, luego se trasladó hasta Quimilí, localidad cabecera del departamento Moreno, donde también compartió sus proyectos para potencializar este importante sector agrícola de la provincia.

“Vamos a recorrer la ciudad. Quiero decir que la ciudad, fundamentalmente, depende del gobierno municipal. Nosotros lo que hoy estamos haciendo, es recorriendo más a la provincia en general, a las rutas que unen y atraviesan nuestra provincia, a los caminos interprovinciales también como acabamos de decir.

Y lo que queremos es justamente llevar nuestras propuestas a los vecinos de la ciudad de Quimilí, a todo el pueblo de Quimilí, que sabemos que es un pueblo que tiene grandes potencialidades y que se caracteriza al igual que todo el departamento Moreno, por tener una gran actividad agropecuaria y en ese sentido, tenemos que crear como gobernantes, las condiciones adecuadas para que la producción aumente, en cantidad y en calidad".