Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 OCT 2025 | 35º
X
Somos Deporte

Matías Díaz Cantoni valoró el debut y destacó la ambición de Unión Santiago

El delantero del Tricolor se refirió al debut del equipo en el Torneo Regional Federal Amateur tras la victoria ante FIDA.

Hoy 12:26

Tras la victoria de Unión Santiago ante FIDA, el delantero Matías Díaz Cantoni dialogó sobre el debut en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

“Con todos los rivales que nos toque saldremos a dar la cara y pelear”. Además, analizó el estilo de juego que pretende el equipo: “Buscamos darle movilidad y juego, la cancha es linda y se puede, pero como se podía atacar decidimos ir adelante”.

Sobre la competencia interna y el rendimiento del plantel, Díaz Cantoni señaló: “Todos los chicos están bien, hay una competencia sana. De mi parte siempre busco destacar y seguir elevando mi categoría”.

El delantero también habló de los objetivos y la llegada de refuerzos: “Sabemos lo que pretendemos y a dónde queremos llegar. Vienen más refuerzos y los vamos a esperar. Es cuestión de tiempo y de conocernos, todos vienen a sumar”, declaró en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

TEMAS Club Atlético Unión Santiago Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Dr. Gerardo Zamora explicó cómo será el sistema de votación combinado en las elecciones del 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este miércoles 22 de octubre en Santiago del Estero: calor y posibles lluvias hacia la noche
  3. 3. Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca
  4. 4. "Para los operadores si no hubiese intervenido EEUU, el dólar estaría arriba de $2 mil"
  5. 5. Un motociclista murió y otros dos resultaron gravemente heridos tras un violento choque frontal en la ex Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT