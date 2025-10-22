Matías Díaz Cantoni valoró el debut y destacó la ambición de Unión Santiago

El delantero del Tricolor se refirió al debut del equipo en el Torneo Regional Federal Amateur tras la victoria ante FIDA.

Hoy 12:26

Tras la victoria de Unión Santiago ante FIDA, el delantero Matías Díaz Cantoni dialogó sobre el debut en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

“Con todos los rivales que nos toque saldremos a dar la cara y pelear”. Además, analizó el estilo de juego que pretende el equipo: “Buscamos darle movilidad y juego, la cancha es linda y se puede, pero como se podía atacar decidimos ir adelante”.

Sobre la competencia interna y el rendimiento del plantel, Díaz Cantoni señaló: “Todos los chicos están bien, hay una competencia sana. De mi parte siempre busco destacar y seguir elevando mi categoría”.

El delantero también habló de los objetivos y la llegada de refuerzos: “Sabemos lo que pretendemos y a dónde queremos llegar. Vienen más refuerzos y los vamos a esperar. Es cuestión de tiempo y de conocernos, todos vienen a sumar”, declaró en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.