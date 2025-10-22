Matías Díaz Cantoni valoró el debut y destacó la ambición de Unión Santiago

El delantero del Tricolor se refirió al debut del equipo en el Torneo Regional Federal Amateur tras la victoria ante FIDA.
Tras la victoria de Unión Santiago ante FIDA, el delantero Matías Díaz Cantoni dialogó sobre el debut en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.
“Con todos los rivales que nos toque saldremos a dar la cara y pelear”. Además, analizó el estilo de juego que pretende el equipo: “Buscamos darle movilidad y juego, la cancha es linda y se puede, pero como se podía atacar decidimos ir adelante”.
Sobre la competencia interna y el rendimiento del plantel, Díaz Cantoni señaló: “Todos los chicos están bien, hay una competencia sana. De mi parte siempre busco destacar y seguir elevando mi categoría”.
El delantero también habló de los objetivos y la llegada de refuerzos: “Sabemos lo que pretendemos y a dónde queremos llegar. Vienen más refuerzos y los vamos a esperar. Es cuestión de tiempo y de conocernos, todos vienen a sumar”, declaró en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.