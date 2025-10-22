Ingresar
Condenaron a perpetua a Alejandro Quinteros por matar y sepultar a la santiagueña Valeria Gancedo

Así lo determinó la Justicia de Córdoba en un juicio abreviado que la familia aceptó para ponerle fin al calvario que sufren desde que la asesinó en noviembre de 2023.

Hoy 13:21

Alejandro Quinteros fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de su expareja y madre de su hijo, Valeria Gancedo. Así lo determinó la Justicia de Córdoba en un juicio abreviado que la familia aceptó para ponerle fin al calvario que sufren desde que la asesinó en noviembre de 2023.

En la única audiencia, Quinteros reconoció cada uno de los hechos que se le imputaban, dijo estar arrepentido y le pidió perdón a la familia de la santiagueña. Lo acusaban de homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por alevosía y por el contexto de violencia de género.

El femicidio de Valeria Gancedo ocurrió el 28 de noviembre de 2023 y Quinteros ideó un plan macabro para hacerle creer a su familia que vive en Añatuya, y a sus amigas de Oncativo que estaba con vida. Para eso, mantuvo conversaciones desde el WhatsApp de la víctima e inventó un viaje a su provincia.

Su hermana Melisa sospechó lo peor cuando el 29 de noviembre, día del cumpleaños de su sobrino, no pudo contactarse para saludar al nene. Habló con su cuñado, quien fingió que no sabía nada de la víctima y luego con amigas, que radicaron la denuncia.

Fue cuestión de horas que ese viernes 1 de diciembre Quinteros se quebrara y confesara el crimen. Después de haberla drogado y asesinado mediante asfixia mecánica, la llevó en su camioneta a un campo de su propiedad en Impira y la enterró en una fosa. La encontraron el sábado 2 en el lugar que indicó el femicida.

