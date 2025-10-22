Ingresar
Carniceros advirtieron sobre la caída en las ventas y los cambios en los hábitos de consumo

En diálogo con Noticiero 7, Rodrigo Vittar, propietario de una carnicería local, explicó que las ventas se mantienen estancadas.

Hoy 14:10

El sector de las carnicerías atraviesa un momento de preocupación. En diálogo con Noticiero 7, Rodrigo Vittar, propietario de una carnicería local, explicó que las ventas se mantienen estancadas y que los clientes modificaron sus hábitos de compra debido al incremento sostenido de los precios.

“El consumo está planchado. La gente ya no compra como antes: lleva menos cantidad o elige cortes más económicos”, señaló Vittar.

El empresario explicó que se registró un aumento de aproximadamente el 5% en el precio mayorista de la carne, lo que repercute en una suba de 700 a 900 pesos por corte al público.

Frente a este panorama, los carniceros sostienen que el poder adquisitivo de las familias sigue siendo un factor determinante, y que las ventas no logran repuntar pese a la estabilidad de los precios en algunos productos.

