Carniceros advirtieron sobre la caída en las ventas y los cambios en los hábitos de consumo

El sector de las carnicerías atraviesa un momento de preocupación. En diálogo con Noticiero 7, Rodrigo Vittar, propietario de una carnicería local, explicó que las ventas se mantienen estancadas y que los clientes modificaron sus hábitos de compra debido al incremento sostenido de los precios.

“El consumo está planchado. La gente ya no compra como antes: lleva menos cantidad o elige cortes más económicos”, señaló Vittar.

El empresario explicó que se registró un aumento de aproximadamente el 5% en el precio mayorista de la carne, lo que repercute en una suba de 700 a 900 pesos por corte al público.

Frente a este panorama, los carniceros sostienen que el poder adquisitivo de las familias sigue siendo un factor determinante, y que las ventas no logran repuntar pese a la estabilidad de los precios en algunos productos.