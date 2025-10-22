"Nuestro espacio es el más peronista que tienen todos los santiagueños"

Así lo expresó el candidato a gobernador de la provincia por el frente Unidos por el Futuro Roger Nediani, en la antesala de las elecciones de este domingo.

El candidato a gobernador por el frente Unidos por el Futuro, Roger Nediani, afirmó que su espacio representa al "más peronista" de las alternativas que se presentan en los comicios de este domingo.

Durante sus declaraciones, Nediani sostuvo que en esta elección “se ponen en juego diferentes modelos de gestión”, y cuestionó la distribución de los recursos provinciales. “Hemos visto crecer a Santiago del Estero a partir del deporte y del turismo, pero el gobierno ha concentrado la inversión en Las Termas y en la ciudad Capital. Nosotros tenemos una mirada distinta, enfocada en fortalecer el sistema productivo, incrementar la superficie cultivable e industrializar la materia prima para generar empleo local”, expresó.

El candidato explicó que la provincia tiene un potencial enorme en recursos naturales y humanos, pero falta “una visión de desarrollo integral”. “La gente pide trabajo en el interior, y eso se logra industrializando lo que producimos. En Los Juríes, por ejemplo, hay quienes producen muchísima soja, pero deben ir a comprar harina de soja a Tostado, en Santa Fe. Eso no puede seguir pasando”, señaló.

Asimismo, destacó la necesidad de mejorar la infraestructura y la educación técnica como pilares del desarrollo. “Necesitamos caminos, energía, formación y capacitación. Si apostamos a la tecnología y a la educación, nuestros jóvenes podrán quedarse en sus lugares de origen y contribuir al crecimiento de sus comunidades. A eso le llamamos sentido de pertenencia”, agregó.

En relación con el contexto nacional, Nediani fue crítico con la gestión de Javier Milei. “Las provincias y los municipios vivimos de la coparticipación, y cuando la actividad económica se paraliza, todo se complica. Milei logró bajar en parte la inflación, pero el crecimiento nunca llegó. Hace dos años que gobierna y aún seguimos esperando las auditorías en las obras públicas que prometió”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la falta de una mirada federal en el Gobierno nacional: “Tenemos un presidente que no apuesta al desarrollo del interior. Habló de Gorostiaga en Santiago y después de Alberdi cuando fue a Tucumán, pero de federalismo no sabe nada”.

Finalmente, Nediani reafirmó su apoyo a las candidaturas de José Emilio Neder y Marcelo Barbur, de Fuerza Patria Peronista. “Nuestro espacio es el más peronista que tienen todos los santiagueños. Compartimos una filosofía política a pesar de compartir otros espacios.”, concluyó.