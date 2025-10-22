Un exdelegado de ANSES en Las Termas fue condenado a 9 años de prisión tras abusar de una adolescente

Leonardo Sánchez fue hallado culpable por un tribunal de Santiago del Estero, que determinó su responsabilidad penal en reiterados hechos de abuso. El fallo se dio a conocer de manera virtual, tras un extenso proceso judicial.

Hoy 13:44

Un tribunal de Santiago del Estero condenó este miércoles a Leonardo Sánchez, exdelegado de la ANSES en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, a nueve años de prisión, al hallarlo culpable del abuso sexual de una adolescente.

El fallo fue dado a conocer vía Zoom, tras un largo proceso en el que se analizaron los episodios relatados por la víctima, quien aseguró haber sido abusada en reiteradas oportunidades por el acusado.

De acuerdo con su testimonio, en una de esas ocasiones Sánchez la trasladó a un albergue transitorio en Tucumán, donde se habría producido uno de los hechos más graves.

Durante el debate, la Fiscalía, representada por los doctores Dahiana Pérez Vicens e Ignacio Guzmán, sostuvo la acusación y solicitó una pena de 17 años de prisión. En tanto, la defensa del imputado, ejercida por el abogado César Barrojo, insistió en su inocencia y pidió su absolución.

Finalmente, el tribunal integrado por los vocales Sara Harón, Alfredo Pérez Gallardo y Luis Achával, resolvió declarar la responsabilidad penal del exdelegado y fijar la condena en nueve años de prisión.

El ahora condenado se encuentra alojado en la Alcaidía de la Departamental 6 de Termas de Río Hondo y será trasladado al penal de la capital provincial en las próximas horas.