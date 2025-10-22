Un espiral encendido provocó un incendio en una vivienda del barrio Santa Rosa

El fuego se desató en una habitación de machimbre y techo de chapa ubicada en el fondo del domicilio. No hubo heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.
En la noche de este martes, alrededor de las 23 horas, un voraz incendio consumió por completo una precaria habitación de machimbre y techo de chapa, ubicada en el fondo de una vivienda del barrio Santa Rosa.
Según relató la propietaria del inmueble, el fuego se habría originado luego de que su hijo encendiera un espiral, lo que provocó el inicio del foco ígneo.
A los pocos minutos arribó una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes lograron extinguir las llamas y realizar tareas de enfriamiento en la zona afectada.
De acuerdo con fuentes policiales, solo se registraron daños materiales, sin personas lesionadas.