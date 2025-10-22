Ingresar
Gallardo define la formación de River antes de viajar a Córdoba

El “Muñeco” ultima detalles para el duelo de semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. Marcos Acuña será titular y Enzo Pérez volverá, pero desde el banco.

Hoy 14:18

A dos días de la semifinal de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Marcelo Gallardo empieza a definir el equipo de River Plate, que buscará cerrar el año con un título y asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores. El “Huevo” Marcos Acuña será titular tras superar su molestia en la rodilla, mientras que Enzo Pérez también estará a disposición, aunque comenzaría desde el banco de suplentes.

La práctica vespertina de este miércoles en el River Camp será clave para resolver las dos dudas principales que mantiene el cuerpo técnico: quién será el cuarto volante que acompañe a Portillo, Castaño y Quintero, y quién será el socio de Maximiliano Salas en el frente de ataque.

Para el mediocampo, las opciones pasan entre Giuliano Galoppo, de gran aporte goleador aunque con menor participación colectiva, y Santiago Lencina, que ofrece mayor desequilibrio individual y llegada ofensiva, pero menos sacrificio en la marca.

En ofensiva, Sebastián Driussi aparece como la carta preferida de Gallardo, aunque su rendimiento reciente dejó dudas. Su reemplazante ante Talleres, Facundo Colidio, fue clave con su ingreso y mantiene chances de quedarse con el puesto.

La idea del DT es realizar las últimas pruebas tácticas esta tarde para definir el once que viajará a Córdoba y saldrá al Estadio Mario Alberto Kempes en busca del pasaje a la final.

La probable formación de River:
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

