El impresionante historial de Gallardo en Copa Argentina que entusiasma a todo River

El “Muñeco” buscará este viernes ante Independiente Rivadavia extender su racha casi perfecta en el certamen, donde apenas registra una derrota en 39 partidos dirigidos.

Hoy 14:27

Aunque su equipo todavía no muestra la versión futbolística que él pretende, Marcelo Gallardo mantiene una relación especial con la Copa Argentina, el torneo que tantas veces lo vio festejar. En medio de un presente irregular, el entrenador vuelve a encontrar en esta competencia una fuente de confianza para River Plate, que este viernes irá por el pase a la final y por un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Desde su debut en el club, allá por 2014 frente a Ferro Carril Oeste, el Muñeco dirigió 39 partidos en el certamen, con 30 triunfos, ocho empates y una sola derrota. Un registro impresionante que lo posiciona como uno de los técnicos más exitosos en la historia del torneo. Además, sus equipos marcaron 91 goles (2,3 por encuentro) y apenas recibieron 17 (0,44 de promedio).

Bajo su conducción, River fue campeón en 2016, 2017 y 2019, además de alcanzar las semifinales en 2018. La única caída en los 90 minutos fue ante Rosario Central, en 2015. Las restantes eliminaciones se dieron por penales: frente al propio Central (2014), Gimnasia (2018), Boca (2021) y Patronato (2022). Aun así, Gallardo también ganó cuatro definiciones desde los doce pasos.

Cada vez que River se propuso la Copa como objetivo, Gallardo respondió con títulos o finales. En 2016 levantó el trofeo tras vencer al Canalla en una definición para el infarto, y en 2019, apenas tres semanas después del golpe en Lima ante Flamengo, cerró la temporada con un contundente 3-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero.

El Muñeco también supo darle valor especial a los cruces decisivos. El clásico ante Racing, por los cuartos de final de esta edición, tuvo aroma a final, y una vez más Gallardo mostró su capacidad para reinventarse. Este viernes desde las 22.15 en Córdoba, frente a Independiente Rivadavia, buscará mantener su racha dorada y guiar otra vez a River hacia una nueva final de Copa Argentina.