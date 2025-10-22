Luis Caputo se reunirá con el CEO de JP Morgan en Buenos Aires por la asistencia financiera a Argentina

El ministro de Economía recibirá a Jamie Dimon en medio de negociaciones por un préstamo privado de US$ 20.000 millones respaldado por Estados Unidos y planes de recompra de deuda.

Hoy 15:28

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá este viernes un encuentro con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en el marco de la visita del banquero a la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se produce en medio de las negociaciones para un préstamo de US$ 20.000 millones de bancos privados, respaldado por el Tesoro de Estados Unidos, dentro del paquete de asistencia financiera a la Argentina acordado con la administración de Donald Trump.

Dimon, quien llegó al país este miércoles, encabeza una de las cuatro grandes entidades financieras que mantienen conversaciones con Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, sobre las condiciones y garantías del crédito. Además de JP Morgan, participan Goldman Sachs, Citigroup y Bank of America.

La visita del ejecutivo se produce luego de que el Gobierno anunciara planes de recompra de bonos de la deuda, con el objetivo de sustituir instrumentos a tasas altas por nuevos bonos más económicos. La operación apunta a los bonos Globales y Bonares 2030, con vencimientos por US$ 4.500 millones en enero de 2026.

Según indicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, JP Morgan será la entidad que asesorará al país en la estructuración de la recompra. Los fondos obtenidos a través de esta estrategia se destinarán, en parte, a incrementar la inversión en educación, según anunció el Ejecutivo.

Este encuentro se suma a la gira internacional de Caputo y el presidente Javier Milei, quienes recientemente se reunieron en Nueva York con Kristalina Georgieva, directora del FMI, en busca de reforzar la confianza de los mercados y avanzar en las reformas económicas del país.