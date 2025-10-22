La Municipalidad de La Banda se sumó al “Mes Rosa” con actividades de concientización sobre el cáncer de mama

Charlas, talleres, controles y acciones comunitarias se realizaron en distintos CAMM y CIC de la ciudad. El municipio busca promover la detección temprana y el cuidado integral de la salud de las mujeres.

Hoy 15:32

En el marco del Mes Rosa, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló múltiples actividades de concientización, prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama en los distintos Centros de Atención Médica Municipal (CAMM) y Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad.

Durante las jornadas, el personal de los CAMM N°1 del barrio Tabla Redonda, CAMM N°2 del barrio San Fernando, CAMM N°5 Central Argentino, y el CIC San Carlos, brindaron charlas informativas, talleres participativos y controles preventivos, acompañados de la entrega de folletos, lazos rosas y presentes simbólicos.

En los distintos espacios se abordaron temas como la importancia del autoexamen mamario, la detección temprana, los controles ginecológicos y el acompañamiento emocional, pilares fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

Del mismo modo, en la Real Tabacalera de Santiago se realizó un desayuno-taller destinado a trabajadoras, donde se conversó sobre prevención y cuidado, fortaleciendo el vínculo entre salud y comunidad laboral.

Asimismo, el CAMM Tabla Redonda llevó el mensaje preventivo a las aulas del Jardín de Infantes N°20 “Mundo Mágico”, promoviendo la educación en salud desde edades tempranas.

En este sentido, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Cada charla, cada gesto y cada lazo rosa simbolizan un compromiso con la vida. La prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para salvar vidas, y desde el municipio seguimos fortaleciendo el acceso a la información y a los controles”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a promover la prevención, la educación sanitaria y la participación activa de la comunidad, reafirmando el compromiso del municipio con la salud integral y el bienestar de las mujeres bandeñas.