Llevarán a cabo una nueva edición de “La Banda Nocturna: Noche de Disfraces”

El evento será el viernes 31 de octubre desde las 20:30 en la Casa del Bicentenario y la Plaza Mauricio Rojas. Habrá desfile de disfraces, teatro, shows, feria y cine de terror.

La Municipalidad de La Banda, a través de sus distintas áreas, invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de “La Banda Nocturna: Noche de Disfraces”, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre desde las 20:30 horas en la Casa del Bicentenario y Plaza Mauricio Rojas, ubicadas en la intersección de avenida Besares y Garay.

El evento promete una noche cargada de diversión, emoción y suspenso, con una amplia variedad de propuestas para disfrutar en familia.

La programación incluirá un gran desfile de disfraces, una obra teatral inspirada en leyendas santiagueñas, shows de baile, una feria de emprendedores locales y la proyección de una película de terror, especialmente pensada para quienes disfrutan de las historias de misterio y fantasía.

Desde la organización destacaron que este tipo de actividades buscan promover el entretenimiento y la participación de las familias bandeñas, al mismo tiempo que fortalecen el desarrollo del sector emprendedor, brindando espacios de visibilidad y comercialización para los productores locales.

El municipio informó además que las inscripciones para emprendedores y feriantes que deseen sumarse a esta edición ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden registrarse en la Dirección de Turismo o en la Oficina de Emprendedores, dependientes del municipio, o acercarse personalmente a sus oficinas para asegurar su lugar.

De esta manera, la gestión del intendente Roger Nediani reafirma su compromiso de seguir generando propuestas culturales y recreativas que promuevan la participación ciudadana, el desarrollo económico y la revalorización cultural de La Banda.