La charla sobre “Diseño y comunicación digital” reunió a docentes y alumnos de la UCSE

La Semana de la Comunicación continúa con distintas actividades en el campus de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Este jueves tendrá lugar el cierre de las celebraciones por los 36 años de la carrera de Comunicación Social.

La Sala B del Instituto de Informática fue el lugar donde esta mañana se desarrolló la charla “Diseño y comunicación digital”. El encuentro estuvo moderado por el docente José Núñez, Licenciado egresado en la UCSE, y contó con la exposición del LIc. Carlos León Roldán y del Técnico Exequiel Tarchini, quienes abordaron conceptos y cuestiones fundamentales del posicionamiento de marca y estrategias digitales en un mundo donde las redes sociales ocupan un lugar preponderante.

Atentamente, alumnos y docentes de la carrera de Comunicación Social de la UCSE acompañaron la actividad y compartieron un momento de aprendizaje en el cual se trataron temas como la marca y la importancia de ser distintos en un mundo con alta demanda y plagado de mensajes que atraviesan a la sociedad entera.

Roldán y Tarchini hablaron de la importancia de planificar las estrategias digitales a partir de un acabado conocimiento de lo que uno desea hacer, los objetivos propuestos y las características del público al que uno apunta.

Por su parte, Tarchini expuso sobre el trabajo que realiza en empresas de Santiago del Estero en redes sociales e intercambió conceptos con los presentes.

Horas después, el aula 32 fue escenario de la charla donde el LIc. Juan Pablo Salomón habló sobre “Comunicación e IA: una historia recursiva entre el telégrafo y el ChatGPT”. El momento permitió a los presentes intercambiar conocimientos y abordar un tema de gran actualidad.

Jueves, día de cierre

La Semana de la Comunicación llegará a su fin este jueves por la mañana con múltiples actividades para poner el cierre a días de intenso trabajo articulado entre docentes y alumnos de la carrera de Comunicación Social de la UCSE.

De acuerdo a lo planificado, este jueves 23, de 9 a 12 horas, se realizará la tradicional radio abierta, una muestra de trabajos, entrega de certificados, juegos y sorteos entre los presentes. Será una mañana festiva para despedir un cronograma de propuestas atractivas que se realizaron desde el pasado lunes y que permitieron vivir a la comunidad de la UCSE una semana distinta.