Revuelo en México por Colapinto y Alpine: las acciones que alimentan rumores sobre su futuro en 2026

El piloto argentino participa de eventos oficiales en el DF y crecen las versiones sobre un posible anuncio de continuidad, aunque Alpine lo desmintió.

Hoy 18:36

La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en México para disputar la 20ª fecha de la temporada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y el foco argentino está puesto en Franco Colapinto. El joven de Pilar genera expectativa e ilusión entre los fanáticos por su continuidad en Alpine, tras varios rumores que apuntaban a un posible anuncio oficial sobre su futuro para 2026.

Sin embargo, desde la escudería descartaron que hoy se realice alguna confirmación. Colapinto participará este miércoles de dos acciones promocionales que nada tienen que ver con comunicados deportivos. Primero, a las 19 de Argentina (16 de México), estará presente junto al equipo en un acto institucional del Grupo Renault, propietario mayoritario de Alpine. Luego, a las 22, será parte de una conferencia organizada por su sponsor principal, Mercado Libre, en el hotel JW Marriott Polanco.

El evento empresarial encendió las especulaciones. Muchos usuarios en redes sociales interpretaron que el anuncio de su continuidad estaba cerca, sobre todo por la presencia de Marcos Galperin, fundador de la compañía, quien mantiene contacto directo con Flavio Briatore, asesor del equipo francés. Sin embargo, desde Alpine confirmaron que no habrá anuncio alguno sobre la temporada próxima.

Por ahora, Colapinto tiene contrato vigente por cuatro años, pero eso no garantiza una butaca asegurada. El caso de Jack Doohan, quien corrió solo seis carreras antes de perder su lugar, sirve de antecedente. Todo apunta a que el futuro del argentino se definirá recién en noviembre, posiblemente durante el Gran Premio de San Pablo (7 al 9 de noviembre), donde se espera una gran presencia de hinchas argentinos para apoyar a su compatriota.

Por lo pronto, habrá que esperar unos días más para conocer el desenlace. El talento de Franco no está en duda, pero su continuidad en la F1 con Alpine todavía tiene varios capítulos por escribirse.