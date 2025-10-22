Baja sensible para Boca: Battaglia se desgarró y no jugará el Superclásico ante River

El mediocampista xeneize sufrió un desgarro en el sóleo y estará afuera por al menos tres semanas. Se perderá partidos clave del Clausura, incluido el cruce con el Millonario.

Hoy 19:41

Mala noticia para Boca Juniors a pocos días del Superclásico. Durante el entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza, Rodrigo Battaglia debió abandonar la práctica por una molestia muscular en el sóleo. Los estudios posteriores confirmaron la preocupación del cuerpo técnico de Claudio Úbeda: se trata de un desgarro que lo dejará fuera de las canchas por tres semanas.

El mediocampista, pieza clave en el funcionamiento xeneize, se perderá los duelos ante Barracas Central, Estudiantes, River y Tigre, por lo que recién podría volver en los playoffs del Clausura. En paralelo, Edinson Cavani continúa entrenando de manera diferenciada y también está en duda para el choque con Barracas.

Battaglia venía siendo una de las grandes figuras del semestre, con cuatro goles y un rendimiento sostenido que lo consolidó como el socio ideal de Leandro Paredes en la mitad de la cancha. Desde su llegada, aportó equilibrio, liderazgo y experiencia, además de convertirse en titular indiscutido durante todo el ciclo de Úbeda.

Con su baja confirmada, el entrenador podría darle una oportunidad al juvenil Milton Delgado, reciente figura del Mundial Sub-20 con la Selección Argentina. El mediocampista fue titular en los siete partidos del torneo juvenil y estaba pautado que descansara unos días, pero su regreso podría adelantarse. También Williams Alarcón y Ander Herrera asoman como alternativas en el mediocampo.

La ausencia de Battaglia representa un golpe importante para Boca, que pierde a su eje de equilibrio justo antes del duelo más esperado del semestre ante River.