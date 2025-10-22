Lo detuvieron 14 veces en un año: ahora mató a un joven durante un asalto pero es inimputable

Uno de los dos sospechosos del homicidio en la costanera central no fue imputado al no entender la criminalidad de sus actos y quedó a resguardo de la junta médica.

Hoy 20:32

Este miércoles uno de los dos sospechosos del homicidio de Lucas Cicarelli en la costanera central fue considerado inimputable –por un médico forense– y quedó a resguardo de la junta médica. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, era el que portaba el arma de fuego cuando asaltaron al muchacho mientras compartía un jugo con su novia en Dorrego y el río Paraná. Con todo, Ibáñez, de 30 años cuenta con un frondoso prontuario. Continuará detenido a la espera de nueva revisión profesional.

Según reconstruyó Rosario3 y El Tres, sólo en el último año Ibáñez fue detenido 14 veces.

27/10/24 - le pegó a un joven para que le pague el boleto de colectivo

5/11/24 - aprehendido en un robo

10/11/24 - aprehendido mientras intentaba forzar puertas de autos

12/11/24 - aprehendido por amenazas a un familiar

19/11/24 - aprehendido por robo

20/11/24 - aprehendido por amenazas

4/12/24 - aprehendido por robo

17/12/24 - aprehendido por robo

29/4/25 - denunciado por amenazar a personal médico en Oliveros (donde estuvo internado por problemas de salud mental)

14/6/25 - aprehendido por robo

20/6/25 - aprehendido por agredir a una mujer y a policías

21/6/25 - aprehendido por incumplir una prohibición de acercamiento a la zona de Entre Ríos al 700

29/6/25 - aprehendido con una réplica de arma de fuego

Ibañez fue detenido por la muerte de Cicarelli el lunes pasado, mientras su familia juntaba fondos para realizar el velorio. Cayó en un operativo de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones en inmediaciones de Avellaneda y Cisnero.