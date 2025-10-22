Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 OCT 2025 | 31º
X
Regionales

Lo detuvieron 14 veces en un año: ahora mató a un joven durante un asalto pero es inimputable

Uno de los dos sospechosos del homicidio en la costanera central no fue imputado al no entender la criminalidad de sus actos y quedó a resguardo de la junta médica.

Hoy 20:32

Este miércoles uno de los dos sospechosos del homicidio de Lucas Cicarelli en la costanera central fue considerado inimputable –por un médico forense– y quedó a resguardo de la junta médica. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, era el que portaba el arma de fuego cuando asaltaron al muchacho mientras compartía un jugo con su novia en Dorrego y el río Paraná. Con todo, Ibáñez, de 30 años cuenta con un frondoso prontuario. Continuará detenido a la espera de nueva revisión profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Accidente fatal entre una camioneta y un camión en la autopista Rosario-Córdoba

Según reconstruyó Rosario3 y El Tres, sólo en el último año Ibáñez fue detenido 14 veces.

  • 27/10/24 - le pegó a un joven para que le pague el boleto de colectivo
  • 5/11/24 - aprehendido en un robo
  • 10/11/24 - aprehendido mientras intentaba forzar puertas de autos
  • 12/11/24 - aprehendido por amenazas a un familiar
  • 19/11/24 - aprehendido por robo
  • 20/11/24 - aprehendido por amenazas
  • 4/12/24 - aprehendido por robo
  • 17/12/24 - aprehendido por robo
  • 29/4/25 - denunciado por amenazar a personal médico en Oliveros (donde estuvo internado por problemas de salud mental)
  • 14/6/25 - aprehendido por robo
  • 20/6/25 - aprehendido por agredir a una mujer y a policías
  • 21/6/25 - aprehendido por incumplir una prohibición de acercamiento a la zona de Entre Ríos al 700
  • 29/6/25 - aprehendido con una réplica de arma de fuego

Ibañez fue detenido por la muerte de Cicarelli el lunes pasado, mientras su familia juntaba fondos para realizar el velorio. Cayó en un operativo de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones en inmediaciones de Avellaneda y Cisnero.

TEMAS Rosario

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Dr. Gerardo Zamora explicó cómo será el sistema de votación combinado en las elecciones del 26 de octubre
  2. 2. Central Córdoba sacó pecho en el Ducó, le ganó a Huracán y se subió a la cima de la Zona A
  3. 3. El tiempo para este miércoles 22 de octubre en Santiago del Estero: calor y posibles lluvias hacia la noche
  4. 4. Con un ratito de Mastantuono, el Real Madrid festejó ante Juventus en el Santiago Bernabéu
  5. 5. Un motociclista murió y otros dos resultaron gravemente heridos tras un violento choque frontal en la ex Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT