FAPED celebró su 55° Congreso Internacional en Trelew con amplia participación nacional e internacional

Participaron los representantes de los círculos de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Necochea, Venado Tuerto, Zárate, San Nicolás, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, San Pedro y Chubut.

Hoy 20:00

Los días 14, 15, 16 y 17 de octubre en la ciudad de Trelew, Chubut, se desarrolló el 55° Congreso Internacional de Periodismo Deportivo, con la participación de 15 círculos de todo el país y con representantes de Venezuela y Surinam.

En la primera jornada, en asamblea general ordinaria se aprobaron todos los puntos del Orden del Día y se renovó la comisión directiva de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos por el periodo 2025-2029, donde fue reelegido presidente Santiago Veiga de Necochea.

Además, dentro de las jornadas de charlas y capacitación sobre la realidad del periodismo deportivo, fue presentado el libro del prestigioso periodista Alejandro Fabbri: “Nueva Pasión Copera”, y se visitaron diferentes puntos turísticos en Rawson y Puerto Madryn. Se aprobó el nuevo estatuto de la entidad, y se mocionó que Mar del Plata será sede del próximo congreso de FAPED en el 2026.

Participaron los representantes de los círculos de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Necochea, Venado Tuerto, Zárate, San Nicolás, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, San Pedro y Chubut.

El CPD de Santiago del Estero tendrá cuatro delegados insertos en la nueva comisión directiva de FAPED, entidad afiliada a AIPS (Asociación Internacional de Prensa Deportiva), ellos son René Paz (Director Ejecutivo), Ramón Ávila (Vocal titular), Walter Mercher (Delegado Regional) y Lidia Ruiz (Prensa y Difusión).