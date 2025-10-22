No sufrió un disparo: archivaron la causa por el supuesto ataque contra el vehículo de Urtubey

No sufrió un disparo: archivaron la causa por el supuesto disparo contra el vehículo de Urtubey De acuerdo con los peritajes realizados, no se encontraron rastros de pólvora, sangre ni señales que indiquen la intervención de un arma de fuego por lo que se archivó la causa por falta de mérito.

Hoy 20:35

La investigación por el supuesto disparo contra la camioneta en la que se trasladaba el exgobernador y candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, llegó a su fin. Tras varios estudios y peritajes, la Justicia concluyó que el vehículo no recibió ningún impacto de bala y que no hay pruebas que confirmen un ataque.

El caso había comenzado luego de que el chofer de Urtubey denunciara que una de las ventanillas del vehículo había resultado dañada, lo que hizo pensar en un posible disparo. Sin embargo, tras analizar a fondo la camioneta, revisar cámaras de seguridad y estudiar los rastros encontrados, los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) descartaron por completo esa versión.

Según los informes técnicos, no se hallaron restos de pólvora, sangre, ni marcas que indiquen que hubo un arma de fuego involucrada. Tampoco se detectaron elementos compatibles con un proyectil. Además, el análisis de teléfonos y mensajes ayudó a reconstruir los movimientos y ubicaciones de los involucrados, y los datos no coincidían con el relato del denunciante. A esto se sumaron varios testimonios que fueron coherentes entre sí pero contradictorios con lo declarado por el chofer.

Con todos esos elementos sobre la mesa, la Fiscalía Penal 2 decidió archivar la causa por falta de mérito, ya que no se encontró ninguna evidencia material ni científica que indique que el vehículo del exgobernador haya sido blanco de disparos.