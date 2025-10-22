Especialistas hablaron sobre el rol estratégico de las redes sociales en la gestión comunicacional

La actividad se realizó en el marco de la Semana de la Comunicación, en la UCSE.

21/10/2025

La Semana de la Comunicación continuó celebrándose este martes en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Durante esa jornada, se desarrolló una mesa panel encabezada por el Dr. Emanuel Morello, y los licenciados Pablo Argañarás y Fernanda Raschi. Los tres especialistas disertaron acerca de la gestión de la comunicación en redes sociales.

En un aula colmada por alumnos, docentes y público en general, cada uno de los disertantes profundizó sobre sus experiencias en el ámbito profesional desde el rol central que tienen hoy las redes sociales. Todos abordaron herramientas valiosas para su utilización estratégica, que requieren de una planificación y organización, y como esto es crucial para poder fortalecer la gestión comunicacional dentro de los organismos públicos.

Uno de los temas debatidos fue el impacto del discurso del odio en las redes y cómo este fenómeno se ha convertido en una forma de interacción cada vez más frecuente.

Adicionalmente, cada uno de los disertantes destacó el trabajo en equipo dentro de estas áreas, con el objetivo de fortalecer la gestión comunicacional y aprovechar al máximo el potencial de las redes sociales en la difusión de contenidos y campañas institucionales.