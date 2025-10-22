Polémica en las redes: el apodo “La nena de Argentina” estaría patentado por el ex mánager de María Becerra

El registro de la marca está a nombre de José Levy, quien aseguró que la cantante podrá seguir usándolo “de por vida”.

Hoy 21:36

En las últimas horas, María Becerra volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que trascendiera que su icónico apodo, “La Nena de Argentina”, está patentado por su ex mánager, José Levy. La noticia sorprendió a los fans de la artista y generó una ola de comentarios y especulaciones sobre los derechos de uso del nombre.

Según se conoció, el ex representante habría registrado la marca durante el tiempo en que trabajaba junto a la cantante, y el dominio seguiría vigente hasta 2033. En consecuencia, si María decidiera usar el apodo en nuevas canciones, álbumes o productos oficiales, debería contar con su autorización o abonar los derechos correspondientes.

Ante la repercusión, José Levy salió a aclarar la situación a través de un comunicado en su cuenta de Instagram:

“El registro de ‘La Nena de Argentina’ se realizó a mi nombre por cuestiones internas de la empresa que compartíamos y para proteger su mal uso. Y siempre lo supo todo el equipo”, explicó.

En el mismo mensaje, el ex mánager fue enfático al sostener que la marca pertenece a María Becerra:

“Ella siempre pudo, puede y podrá usarla de por vida, sin tener que pedir permiso alguno. Es su decisión cuándo usarla o no, en su nueva etapa de canciones y alter egos, en su álbum, en su merchandising o shows. No crean todo lo que se dice en redes; siempre deben investigar antes de opinar”.

De esta manera, Levy intentó calmar las versiones que apuntaban a un conflicto legal entre ambos, asegurando que la artista tiene plena libertad para seguir utilizando el apodo que la consagró en la música.

María Becerra agotó en horas su show 360° en River

Mientras tanto, la cantante continúa sumando hitos en su carrera. En tan solo tres horas, María Becerra agotó las 85 mil entradas para su esperado show 360° en el estadio Más Monumental, que se realizará el 12 de diciembre.

Con este concierto, la artista de Quilmes hará historia en la música argentina, convirtiéndose en la primera mujer en realizar tres shows en el estadio de River Plate y en ofrecer el primer espectáculo con puesta en formato 360° en ese escenario.

La presentación promete una experiencia inmersiva y única, pensada para que el público pueda disfrutar de la música desde todos los ángulos, reafirmando el lugar de María Becerra como una de las figuras más destacadas del pop latino actual.