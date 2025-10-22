Dapello recibió al seleccionado santiagueño de Futsal AFA

La audiencia protocolar contó con la participación de parte equipo campeón de la Región Norte del futsal AFA, donde participará en el Campeonato Nacional a desarrollarse desde el 04 al 09 de noviembre en Posadas, Misiones.

En la mañana de este miércoles, el secretario de deportes: Profesor Carlos Dapello recibió la visita del seleccionado masculino del Futsal AFA de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero.

La audiencia protocolar contó con la participación de parte equipo campeón de la Región Norte del futsal AFA, donde participará en el Campeonato Nacional a desarrollarse desde el 04 al 09 de noviembre en Posadas, Misiones, donde intervendrán los mejores seleccionados del país. El seleccionado masculino santiagueño, se consagró campeón de la Región Norte al ganarle las instancias finales a los combinados de Tucumán y Catamarca, obteniendo la Copa “Pablo Toviggino”.

El Profesor Carlos Dapello expresó su gran satisfacción por el crecimiento del futsal en la provincia, siendo una de las disciplinas de mayor crecimiento en el país, donde Argentina es campeón mundial, doble subcampeón mundial logrando los títulos en Sudamérica en diversas categorías. Expresó que pronto se sumará la cancha del Polideportivo Provincial con las medidas reglamentarias para su competencia, y le deseo una buena participación en el certamen nacional, que será un evento de alto nivel de competencia.

Participaron del encuentro dirigencial los entrenadores Marcos Orellana, Alejandro Páez y José Rodríguez del cuerpo técnico, los jugadores Guido Espeche, Efraín Aranda y Ángel Albornoz, además del dirigente René Paz, conjuntamente con el coordinador de la secretaria de Deportes: Profesor Guillermo Ríos.

Parte del plantel agradecieron la colaboración del gobierno provincial del Dr. Gerardo Zamora, como política de estado al deporte, y al actual presidente del Consejo Federal de AFA: Pablo Ariel Toviggino por el constante apoyo al futsal santiagueño.