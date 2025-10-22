Dos menores sufren graves lesiones tras choque de motos en Añatuya

Se trata de un menor de 14 y otro de 16 años, los cuales chocaron frontalmente, y sufrieron lesiones que motivaron su traslado a un Centro de Salud en ciudad Capital.

Hoy 22:34

Un violento siniestro vial ocurrió alrededor de las 21 horas sobre Av. Belgrano Prolongación, a metros del antiguo Arco de Entrada a la ciudad, donde colisionaron violentamente dos motociclistas.

Los conductores, ambos menores de edad, fueron identificados como Santino Travino de 16 años, quien iba a bordo de una moto Honda Cg 150 c.c. y Brahian Reinoso, de 14 años, que se trasladaba en una Gilera Smash 110 c.c., ambos resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital zonal en la ambulancia municipal.

Luego, tras el diagnóstico inicial y dada la gravedad de las lesiones que presentaban, el médico de guardia dispuso la derivación de ambos hacia centros de salud de ciudad Capital. Personal policial de la Comisaría 41 y efectivos de Criminalística trabajaron en el lugar.