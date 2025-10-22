Robó un reflector de la Asociación de Básquet de Veteranos y quedó grabado por las cámaras

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en la sede ubicada en calle Garibaldi. El ladrón actuó solo y aprovechó la tranquilidad del horario.

Un robo insólito y cuidadosamente ejecutado quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Asociación Santiagueña de Básquet de Veteranos, ubicada en Garibaldi 429, en la ciudad Capital.

El hecho ocurrió el pasado domingo 19 de octubre, alrededor de las 7.46 de la mañana, cuando un delincuente solitario aprovechó la tranquilidad en la calle para sustraer un reflector instalado en la puerta de ingreso de la institución deportiva.

En las imágenes, que ya están en manos de las autoridades, se puede observar cómo el sujeto se aproxima al frente del edificio, analiza el movimiento de la zona y, tras una maniobra rápida y precisa, desmonta el artefacto de iluminación antes de darse a la fuga.

El robo fue advertido más tarde por los responsables de la Asociación, quienes al revisar el sistema de videovigilancia constataron el accionar del ladrón. De inmediato, radicaron la denuncia correspondiente ante la Comisaría jurisdiccional, aportando el material fílmico como prueba.

La investigación continúa para identificar al autor del hecho y determinar si habría participado en otros robos similares en la zona. Mientras tanto, desde la institución expresaron su preocupación por los reiterados episodios de inseguridad que afectan a distintos sectores de la ciudad.