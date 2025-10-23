Militantes de La Banda y de Forres ratificaron su apoyo a Elías Suárez en multitudinarias reuniones

De cara a las elecciones del próximo domingo, el candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago, Elías Suárez, recibió el apoyo de miles de militantes, dirigentes y vecinos que participaron en reuniones multitudinarias que se realizaron este miércoles por la tarde en La Banda y en Forres.

22/10/2025

El primer encuentro se desarrolló en el Club San Carlos de La Banda, donde se congregaron militantes del espacio que lideran Mateo Sánchez y Pedro Rojas. Luego tuvo una reunión con representantes del Movimiento Popular Santiago Querido, dirigido por Silvia Abdala.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por último, Suárez estuvo en Forres donde se reunió con dirigentes del Partido Justicialista y de la agrupación Jóvenes Solidarios de esa ciudad del departamento Robles que tiene como referente a Daniel Brue.

Elías Suárez Frente Cívico

En cada uno de los mítines, la dirigencia ratificó su compromiso para defender con contundencia en las urnas el modelo de gestión que transformó Santiago del Estero, de la mano de Gerardo Zamora, y que a partir del 10 de diciembre tendrá continuidad bajo la gobernación de Elías Suárez.

Suárez agradeció el apoyo que a diario recibe de miles de santiagueños que confían en sus capacidades para seguir avanzando en este proceso, y en ese sentido señaló: "Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a la gente, siguiendo la línea que marca Gerardo y Claudia, ratificando un proyecto que desde el año 2005 viene garantizando avances en educación, salud, seguridad y desarrollo para todos los santiagueños”.

Elías Suárez Frente Cívico

Por este motivo, alentó a todos los militantes a trabajar con todas sus energías para garantizar el triunfo que el Frente Cívico, y “lograr los cargos nacionales que van a llevar la defensa de Santiago del Estero y la voz del federalismo a nivel nacional para hacer valer nuestros derechos".

"Que este domingo podamos festejar entre todos un triunfo que garantice la senda del progreso en toda la provincia, transformando la provincia, con más empleo, más producción y más oportunidades para todos", concluyó Suárez.

Elías Suárez Frente Cívico