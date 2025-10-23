Independiente BBC venció con autoridad a Estudiantes en su tercer amistoso de pretemporada

El elenco santiagueño se impuso sobre “La Cebra” como local con un claro 90-65.

Independiente BBC superó con claridad a Estudiantes de Tucumán por 90-65 en el estadio Israel Parnás, en lo que fue su tercer amistoso de pretemporada rumbo al inicio de la Liga Argentina de Básquet.

El conjunto dirigido por Eric Rovner mostró una sólida actuación colectiva, especialmente en defensa, y se quedó con una victoria contundente ante “La Cebra”, que poco pudo hacer frente al ritmo impuesto por los santiagueños.

El partido comenzó parejo, con ambos equipos buscando ajustar su puntería y con un marcador bajo que reflejaba la imprecisión de los primeros minutos. Con el correr del reloj, Inde logró soltarse y cerrar el primer cuarto arriba por 19-15.

En el segundo período, el local mejoró su eficacia ofensiva gracias al aporte de Adrián Lange, figura en ataque, y el buen trabajo de Amicucci en la pintura, quien protagonizó un intenso duelo con Hampton. Con un par de triples clave, el Rojo se fue al descanso largo con ventaja de 45-35.

El tercer cuarto fue determinante. Independiente BBC ajustó su defensa, corrió la cancha y encontró en Kalalo a un jugador clave para ampliar la diferencia. El base tomó buenas decisiones, asistió y anotó para dejar el marcador 65-48 al cierre del período.

El último cuarto sirvió únicamente para las estadísticas. El equipo santiagueño mantuvo la intensidad y la efectividad, mientras que Estudiantes bajó el ritmo y preservó jugadores. La nota emotiva la dio el debut de Lorenzo Amicucci, quien compartió cancha con su padre, Luciano.

El resultado final fue 90-65 para el elenco santiagueño, con Lange como máximo anotador con 19 puntos, seguido por Amicucci, Kalalo y Zarco, todos con 12 unidades.

El próximo amistoso será este viernes, cuando ambos equipos se enfrenten nuevamente, esta vez en Tucumán, para continuar con la puesta a punto antes del arranque oficial de la temporada.