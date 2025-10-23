Adrián Suar y Rocío Robles, juntos por primera vez: la foto que confirmaría el romance

El productor y la bailarina fueron vistos cenando en un exclusivo restaurante de Palermo. La imagen generó una ola de comentarios en redes.

Hoy 02:07

La noche porteña volvió a ser escenario de una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo. Adrián Suar y Rocío Robles fueron captados por primera vez cenando juntos en un restaurante exclusivo, ubicado en el corazón de Palermo, y la foto rápidamente se volvió viral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La imagen fue publicada por la cuenta oficial del programa Sálvese Quien Pueda —conducido por Yanina Latorre en América TV— y muestra al gerente de programación de eltrece y a la bailarina compartiendo una cena en un ambiente relajado y de complicidad.

En la postal se los ve sonrientes y distendidos, conversando mientras disfrutan de una comida tranquila, sin preocuparse por las miradas alrededor. Si bien ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre su vínculo, la instantánea bastó para que las redes sociales se llenaran de comentarios y especulaciones sobre una posible relación amorosa.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y fue replicada por varios medios de espectáculos, que señalaron que esta podría ser la primera salida pública de la pareja.

De confirmarse, sería el primer romance conocido de Suar desde su separación de Griselda Siciliani, mientras que Robles —exintegrante del staff del “Bailando”— continúa consolidando su carrera artística en teatro y televisión.

Aunque por ahora ambos optan por el silencio, la foto en La Piccola parece marcar el inicio de una nueva historia que ya tiene a los fans del espectáculo atentos a cada movimiento.