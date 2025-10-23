El tiempo para este jueves 23 de octubre en Santiago del Estero: mucho viento y 36ºC de máxima

Se anuncia una jornada de calor intenso y ráfagas de viento del sector norte sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 06:23

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos del sector norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, ráfagas del sector norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 36ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido anticipa un viernes inestable, con ráfagas de viento del sector sur probabilidad de tormentas durante toda la jornada y una máxima de 34ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.