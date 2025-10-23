Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2025 | 25º
X
Locales

El tiempo para este jueves 23 de octubre en Santiago del Estero: mucho viento y 36ºC de máxima

Se anuncia una jornada de calor intenso y ráfagas de viento del sector norte sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 06:23

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos del sector norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, ráfagas del sector norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 36ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido anticipa un viernes inestable, con ráfagas de viento del sector sur probabilidad de tormentas durante toda la jornada y una máxima de 34ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba sacó pecho en el Ducó, le ganó a Huracán y se subió a la cima de la Zona A
  2. 2. Racing no lo pudo aguantar y cayó sobre el final ante Flamengo en Brasil
  3. 3. Dura advertencia de la Fuerza Armada francesa: habría un posible choque militar con Rusia en los próximos tres años
  4. 4. Omar De Felippe tras el triunfo ante Huracán: "Hoy era una final y les pedí que la jugaran como tal”
  5. 5. Militantes de La Banda y de Forres ratificaron su apoyo a Elías Suárez en multitudinarias reuniones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT