O te doy una heladera o te saco la vesícula, pero votá bien

El ministro de Salud de Kicillof adelantó cirugías de vesícula para esta semana. Y salió a pedir el voto para el domingo.

Hoy 07:21

Por Héctor Gambini

Para Clarín

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De los creadores del Plan Platita y el Plan Heladeras -básicos trucos electorales de 2023 para apuntalar el voto en los populosos distritos bonaerenses-, llegó en este 2025, corregido y aumentado, el Plan Vesícula.

¿En qué consiste? Muy fácil. Durante todo el año hay dos meses de espera para una operación de vesícula en la Provincia, con un promedio de 100 operaciones por día en 38 hospitales bonaerenses y ahora, justo esta semana, únicamente por cinco días, empezaron a hacer 300 cirugías diarias, el triple de lo habitual.

No es para ilusionarse. El "maratón de la vesícula" -como lo llama el propio gobierno de Kicillof- termina este viernes. Casualmente el último día hábil antes de ir a votar.

La idea es que usted llegue al domingo curado. Y, tras un día de internación (como mucho, hasta el sábado), festeje su sanación yendo a votar. Con el alta en el momento justo.

Y vote bien. Más vale cálculo electoral que cálculo en la vesícula.

El proyecto bonaerense para reducir, a golpe de bisturí, la lista de 10.000 pacientes que esperan que les quiten sus vesículas afectadas es de hace tres meses.

Pero hacía falta una aprobación presupuestaria para que los profesionales de la salud pudieran operar durante la tarde, con la extensión de la carga horaria y el acondicionamiento de los quirófanos en doble turno.

Lo habitual es que las operaciones programadas sean sólo por las mañanas.

Pudo aprobarse para julio, agosto o septiembre. Pero el visto bueno, finalmente, salió para ser aplicado esta semana. Ni una antes ni una después.

Justo antes de las cruciales elecciones del domingo.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, tuiteó entonces: “El fortalecimiento del sistema público que previene, cuida, atiende y salva vidas es parte central de lo que nos jugamos este próximo domingo”.

Y, por si queda alguna duda: “Con nuestra participación y el voto a Fuerza Patria, le ponemos un freno a las políticas de ajuste y crueldad del gobierno nacional”.

El ministro adelanta cirugías para antes de votar e inmediatamente pide el voto. Las vesículas pueden ser heladeras.

Junto a las vesículas salió un plan para adelantar mamografías, otro programa anunciado justo antes de ir a votar.

En el sitio oficial del Ministerio de Salud bonaerense se ven los planes, como anuncios de campaña: “Maratón quirúrgica bonaerense” (para los operaciones de vesícula); “Tuvieron cáncer de mama y hoy cuentan cómo la mamografía les salvó la vida” (sobre el plan de adelantar esos estudios a las mujeres de 40 años); “Semana Provincial de la Alimentación” o “Campaña varones que se cuidan”. Uno atrás del otro.

Sobre el Plan Vesícula, el ministro Kreplak dice: “En un contexto donde el gobierno nacional ataca y desfinancia obras sociales, la Provincia tiene más demanda que nunca”.

Es decir, no hay 10.000 personas esperando que las operen porque la Provincia tenga algún problemita de gestión, sino por culpa del gobierno nacional.

En agosto y septiembre, el ministerio de Kreplak anunció un plan cada 5 días. En lo que va de octubre, el ritmo creció a un anuncio cada dos días, incluyendo la presencia del ministro en un peaje de la autopista para alertar sobre la "detección temprana del cáncer de mama” a automovilistas que viajaban hacia la costa por el fin de semana largo.

Kreplak es el ministro-cineasta que el año pasado produjo y dirigió el documental “Pandemia, gestionar lo desconocido”, resaltando el papel del gobernador Kicillof durante los años del Covid. La pandemia dejó 130.000 muertos en la Argentina, 55.000 de ellos en la Provincia.

El voto que Kreplak pide ahora es, entre otros, para el primer candidato a diputado Jorge Taiana, que sin duda supo gestionar lo desconocido antes que todos nosotros: fue vacunado VIP.